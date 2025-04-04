Трамп считает, что Зеленский и Путин готовы заключить соглашение о перемирии

По его словам, уже есть значительные успехи в разговорах о ситуации в Украине. Трамп также заявил, что Европа так и не смогла достичь положительных результатов в отношениях с Путиным.

"Он готов заключить сделку", - сказал Трамп, имея в виду Владимира Зеленского. Он уточнил, что разговаривал с ним "не так давно".

"И я думаю, что Путин готов пойти на сделку", - добавил Трамп.

В то же время на вопрос о визите представителя Путина Кириллом Дмитриева в США Трамп ответил, что не обсуждает конкретных лиц.

"Просто скажу, что сейчас ведутся очень хорошие разговоры по теме Украина - РФ", - резюмировал он.

Переговорный процесс по завершению войны

В марте Соединенные Штаты провели ряд встреч с делегацией Украины и России. Штаты выступили посредником в переговорах о перемирии и предложили 30-дневное прекращение огня.

По итогам встречи Вашингтон и Киев обнародовали совместные заявления. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Также свое заявление представила и Россия. Но в их версии был указан ряд условий для перемирия с Украиной на море.

Сегодня Великобритания и Франция обвинили российского диктатора Владимира Путина в том, что он медлит с переговорами о прекращении огня, чтобы прекратить боевые действия в Украине.