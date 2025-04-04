Британия и Франция обвинили Путина в срыве переговоров о прекращении огня

Великобритания и Франция обвинили российского диктатора Владимира Путина в том, что он медлит с переговорами о прекращении огня, чтобы прекратить боевые действия в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По мнению главы МИД Великобритании Дэвида Лемми и главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро, Россия фактически отклонила предложение США о полном и немедленном прекращении боевых действий в Украине сроком на 30 дней.

"Мы считаем, что Путин продолжает запутывать, продолжает тянуть время", - заявил Лемми.

Он считает, что в то время, как Путин должен был бы согласиться на прекращение огня, "он продолжает бомбить Украину. Это гражданское население. Это энергоснабжение. Мы видим тебя, Владимир Путин. Мы знаем, что вы делаете".

В свою очередь Барро отметил, что Украина приняла условия прекращения огня три недели назад, и теперь Россия "должна дать ответ Соединенным Штатам".

"Россия постоянно меняет свою позицию, продолжая наносить удары по энергетической инфраструктуре, продолжая свои военные преступления", - сказал Барро.

По его словам, Россия должна дать четкий ответ на предложение США, это должно быть "да" или "нет".

Глава МИД Франции считает, что Россия не демонстрирует никаких намерений прекратить свою военную кампанию. Об этом свидетельствует и указ Путина о призыве 160 000 призывников на однолетнюю срочную военную службу.

Оба министра иностранных дел пообещали продолжать помогать развивать вооруженные силы Украины. Ведь это будет лучшей гарантией безопасности Украины с тех пор, как США сняли с повестки дня любую перспективу членства в НАТО.

Переговорный процесс по завершению войны

11 марта в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и Украины, где Штаты предложили полное перемирие с Россией. Впоследствии состоялись еще два раунда переговоров США с Киевом. По итогам стороны обнародовали совместные заявления

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

После переговоров Москвы и Вашингтона Россия также обнародовала итоговое заявление после встречи с американскими чиновниками. Однако в заявлении россиян был указан ряд условий для перемирия с Украиной на море.