Трамп считает, что Украина хочет эскалации: CNN узнало причину отказа в передаче Tomahawk

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский разошлись во взглядах касательно будущего войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По данным источников издания, лидеры провели многочасовые переговоры с участием своих главных советников, которые, по словам нескольких информированных источников, стали напряженными, откровенными и местами "неудобными".
Во время "прямого и честного" разговора, Трамп четко дал понять Зеленскому, что пока что украинский лидер не получит дальнобойные ракеты, способные поражать цели глубоко на территории России, о которых он просил.
Один из чиновников отметил, что Трамп считает, будто Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта, и в то же время опасается существенных потерь во время приближения суровой зимы.
Вскоре после завершения встречи, Трамп призвал к прекращению огня вдоль текущей линии фронта и к прекращению кровопролития.
По словам одного из чиновников, Трамп объяснил свое решение "реалиями нынешнего состояния конфликта", подчеркнув, что "слишком много разрушений и слишком много смертей".
"Обе стороны должны заключить соглашение", - добавил другой чиновник, отметив, что в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться.
Зеленский в заметке в соцсетях охарактеризовал встречу как "острый разговор", однако подчеркнул, что ее результаты "действительно могут помочь приблизить завершение этой войны".
17 октября президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.
По итогам встречи, Трамп заявил, что США удастся завершить войну без поставок Киеву дальнобойных ракет Tomahawk.
Глава Белого дома призвал остановить войну по нынешней линии фронта, где бы она ни проходила.
Накануне встречи с Зеленским, Трамп переговорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным.
По итогам встречи, американский лидер анонсировал новый саммит с главой Кремля, который должен состояться в течение следующих двух недель в Будапеште.
Встреча Трампа и Путина будет двусторонней, президент Зеленский будет на связи в статусе посредника.