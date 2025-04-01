Трамп считает, что Путин намеренно затягивает переговоры о перемирии, - Fox News

По ее словам, информацию о том, что Трамп разочарован Путиным, раскрыли неназванные источники Fox News. По мнению американского лидера, Россия "тормозит переговоры о полном прекращении огня".

Собеседники Fox News добавили, что сейчас в контексте перемирия обсуждается "путь вперед". В частности, обсуждаются агрессивные санкции.

Также неназванные источники подчеркнули, что в настоящее время соблюдение санкций находится на низком уровне -примерно на "уровне 3 пунктах из 10". В частности, легкой мишенью для давления может стать пресечение деятельности "теневого флота" России, который перевозит нефть через Балтийское море.

По данным Fox News, 70 % незаконных продаж нефти Россией осуществляется с помощью теневого флота.