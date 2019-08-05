ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп закликає ввести смертну кару за злочини на ґрунті ненависті

Новини » Політика    05.08.2019 - 18:33
Трамп закликає ввести смертну кару за злочини на ґрунті ненависті
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Американський лідер дав доручення Мін'юсту США розробити відповідний законопроект

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликає ввести смертну кару за злочини на ґрунті ненависті. Про це повідомляє телеканал CNN.

Так, глава США дав відповідне доручення Міністерству юстиції країни.

"Доручає Міністерству юстиції запропонувати законопроект, що забезпечує смертну кару тим, хто скоює злочини на ґрунті ненависті та масові вбивства", - повідомляє телеканал.

За словами Трампа, смертна кара в таких випадках повинна бути "виконана швидко, рішуче і без багаторічних непотрібних затримок".

Нагадаємо, американський лідер також пропонує прийняти закони, які посилять перевірки для покупців зброї у Штатах. Крім того, Трамп ініціює посилення міграційного законодавства.

Як писало РБК-Україна раніше, Трамп оголосив про триденний траур за загиблими в результаті двох масових розстрілів у штатах Огайо і Техас. Він повідомляв, що у Вашингтоні приспустять прапори на всіх федеральних будівлях. Першим це вже зробив Білий дім.

Так, у місті Ель-Пасо в штаті Техас в одному з торгових центрів сталася стрілянина, в ході якої загинули 20 осіб, ще кілька десятків отримали поранення. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у скоєнні нападу. Крім того, в результаті стрілянини, яка сталася у ніч на неділю в місті Дейтон (штат Огайо), постраждали 26 осіб, загинули дев'ятеро людей.

Трамп пропонує посилити закони про продаж зброї та міграції Стрілянина в Техасі: Мексика пригрозила США "юридичними кроками"
Новини України смертная казньДональд ТрампСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся