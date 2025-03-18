Трамп признал, что спор с Зеленским был стратегией давления на Украину

Комментируя спор с президентом Украины, Трамп заявил, что Соединенным Штатам Америки (США) нужно было заставить Киев делать "правильные вещи".

"Это была не простая ситуация. Вы увидели небольшую сцену в Овальном кабинете, но я думаю, что сейчас они делают правильные вещи, и мы пытаемся достичь мирного соглашения, достичь прекращения огня, а затем и мирного соглашения", - добавил он.

В частности глава Белого дома отметил, что временное прекращение поставок оружия, а также обмена разведывательными данными якобы не имело никаких последствий для украинских бойцов в Курской области России (РФ).

"Нет, нет, совсем нет. Совсем наоборот, я думаю, это было оценено, и мы должны понимать, и вы должны понимать, что если я вижу, как кто-то делает что-то плохое, что приведет к большому количеству смертей, единственная причина, почему я вмешиваюсь - это человечность. Я вмешиваюсь ради человечности, потому что там гибнет много людей", - пояснил он.