Сообщается, что президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем, что его усилия по завершению войны между Россией и Украиной не увенчались успехом.

В публикации отмечается, что Белый дом предпринимал попытки давления как на Киев, так и на Москву, однако результата это не принесло.

Американский лидер, по данным журналистов, недооценил решимость Владимира Путина. Российский диктатор, как отмечает издание, был одержим идеей уничтожения украинской независимости и не рассматривал компромиссов, предполагающих сохранение суверенитета Украины.

Неудачные дипломатические шаги

Трамп, по информации источников, полагал, что конфликт можно остановить простым соглашением, которое признало бы территориальные захваты России и обеспечило ей экономические выгоды.

Однако, как показали последующие события, российская сторона не намерена ограничиваться частичными решениями.

"Недавно президент Трамп попытался изменить динамику: он сказал Путину, что может предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, и попытался убедить Владимира Зеленского, чтобы тот уступил территорию, но обе попытки оказались безуспешными", — говорится в материале.

Конфликт сложнее, чем кажется

По данным неназванных представителей администрации, урегулирование войны между Россией и Украиной могло бы быть возможным, если бы стороны проявили благоразумие. Однако, как подчеркивают авторы публикации, ситуация остается крайне сложной.

"Они, кажется, считают основной конфликт простым и поддающимся компромиссу: Россия хочет получить оставшуюся территорию, которую она не контролирует на Донбассе; Украина хочет надежных гарантий безопасности. Но на самом деле проблема гораздо сложнее и тяжелее", — отмечается в статье.

Аналитики подчеркивают, что попытки США достичь дипломатического прорыва натолкнулись на глубокие противоречия, которые невозможно решить без изменения позиции Москвы относительно будущего Украины.