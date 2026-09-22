RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Трамп возьмет на встречу с Зеленским своих переговорщиков, - СМИ

17:24 22.09.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в октябре 2024 года (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Нью-Йорке вечером 22 сентября. Стало известно, кто еще из американских должностных лиц будет присутствовать на переговорах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста "Радио Свобода" Алекса Рауфоглу в Х.

Трамп пригласил своих посланцев

По словам журналиста, источники сообщили ему, что спецпосланники США Джаред Кушнер и Стив Виткофф будут на встрече Трампа и Зеленского.

Также к ней присоединятся:

  • государственный секретарь Марко Рубио,
  • министр финансов Скотт Бессент.

Встреча состоится на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в 20.15 по киевскому времени.

Встреча Зеленского и Трампа

Ранее РБК-Украина писало, что Рубио рассказал о деталях будущих переговоров Трампа и Зеленского. По его словам, лидеры государств обсудят, в частности, условия энергетического перемирия между Украиной и Россией.

Как говорит политолог Александр Леонов, сам факт встречи Зеленского и Трампа является положительным моментом, поскольку еще несколько дней назад ее проведение не подтверждали.

Кроме того, источники РБК-Украина говорят, что главное внимание во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом будет уделено энергетической деэскалации.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийДональд ТрампДжаред КушнерМарко РубиоСтив Уиткофф