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Трамп о войне в Украине: либо прекратится очень быстро, либо никогда

Четверг 27 февраля 2025 22:51
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Трамп о войне в Украине: либо прекратится очень быстро, либо никогда Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

У Соединенных Штатов Америки есть хороший прогресс в вопросе завершения войны России против Украины. Это произойдет либо очень быстро, либо никогда.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером.

Трамп напомнил, что он проводил телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"И наша команда говорила с генсеком НАТО, чтобы прекратить эту войну. Я думаю, у нас хороший прогресс, мы движемся в правильном направлении. Я думаю, либо это произойдет очень быстро, либо это не произойдет никогда", - отметил американский президент.

Трамп добавил, что они со Стармером во время переговоров выразили надежду, что в Украине "будет перемирие, остановка войны и это произойдет очень быстро".

"Потому, что россияне и украинцы умирают каждый день", - отметил президент США.

Заявления Трампа относительно завершения войны в Украине

Напомним, сегодня американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что сможет достичь мирного соглашения в полномасштабной войне России против Украины.

Он также заявил, что переговоры о прекращении вторжения России в Украину "очень продвинулись". И российский диктатор Владимир Путин не будет давить на возобновлении войны, если удастся достичь перемирия.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Мирные переговоры Война в Украине
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