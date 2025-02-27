Трамп о войне в Украине: либо прекратится очень быстро, либо никогда

У Соединенных Штатов Америки есть хороший прогресс в вопросе завершения войны России против Украины. Это произойдет либо очень быстро, либо никогда.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером.

Трамп напомнил, что он проводил телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"И наша команда говорила с генсеком НАТО, чтобы прекратить эту войну. Я думаю, у нас хороший прогресс, мы движемся в правильном направлении. Я думаю, либо это произойдет очень быстро, либо это не произойдет никогда", - отметил американский президент.

Трамп добавил, что они со Стармером во время переговоров выразили надежду, что в Украине "будет перемирие, остановка войны и это произойдет очень быстро".

"Потому, что россияне и украинцы умирают каждый день", - отметил президент США.