США разворачивают дополнительные системы ПВО против Ирана: в WSJ узнали, где именно

Понедельник 02 февраля 2026 02:55
UA EN RU
США разворачивают дополнительные системы ПВО против Ирана: в WSJ узнали, где именно Фото: США разворачивают дополнительные системы ПВО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты разворачивают дополнительные системы ПВО на Ближнем Востоке с целью защиты американских военных баз и союзников США в случае возможных ударов со стороны Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

По данным источников WSJ, вооруженные силы уже сейчас готовы нанести ограниченные авиаудары по Ирану, если соответствующий приказ отдаст президент США Дональд Трамп.

В то же время чиновники предостерегают, что масштабный удар, подготовку которого инициировал американский лидер, скорее всего повлечет зеркальную реакцию Тегерана. Это, в свою очередь, потребует наличия мощной системы ПВО.

Отмечается, что США уже имеют в регионе средства противовоздушной обороны, в частности эсминцы и самолеты. Но Пентагон дополнительно разворачивает батарею THAAD и комплексы Patriot на военных базах в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии и Катаре.

Кроме того, США перебросили в Иорданию три эскадрильи истребителей F-15E, которые могут быть привлечены к уничтожению иранских беспилотников.

Отдельно подчеркивается, что развертывание комплексов THAAD является серьезным сигналом подготовки США к возможному конфликту, ведь страна имеет только семь таких оперативных батарей, которые в течение последнего года были развернуты в разных регионах мира.

Кризис США и Ирана обостряется

Ранее The Wall Street Journal сообщало, что президент США поручил своим советникам подготовить варианты оперативных и жестких военных действий против Ирана, которые не привели бы к затяжному конфликту на Ближнем Востоке.

В то же время, по информации The New York Times, Трампу было представлено несколько расширенных сценариев возможных ударов по Ирану, включая вариант наземной операции.

Стоит также отметить, что вчера, 1 февраля, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что любое нападение со стороны Соединенных Штатов может вызвать "региональную войну" на Ближнем Востоке.

