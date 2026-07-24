Трамп выдвинул новое условие Саудовской Аравии через день после ядерного соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет реализовывать гражданское ядерное соглашение с Саудовской Аравией, пока королевство не согласится нормализовать дипломатические отношения с Израилем путем соглашений Авраама.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Трампа, соглашение является "полностью зависимым" от присоединения Саудовской Аравии к Авраамовым соглашениям. Эту позицию также подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, подчеркнув, что требование по нормализации отношений с Израилем отвечает предварительным заявлениям президента США.

Как известно, накануне министр энергетики США Крис Райт и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман подписали соглашение о гражданском ядерном сотрудничестве.

Документ открывает путь развития саудовской атомной энергетики с участием американских технологий. В то же время, он должен пройти 90-дневное рассмотрение в Конгрессе США, а также предусматривает двухлетнее технико-экономическое исследование проекта.

Одним из наиболее дискуссионных вопросов стали возможности Саудовской Аравии по обогащению урана. Трамп заявил, что программа будет носить исключительно мирный характер и не будет предусматривать создание материалов для ядерного оружия.

В то же время эксперты обращают внимание, что отдельные положения соглашения вызывали беспокойство из-за потенциальных рисков для режима нераспространения ядерного оружия.

Нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем

Издание отмечает, что нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем остается сложным вопросом. Эр-Рияд неоднократно заявлял, что не готов к такому шагу без существенного прогресса в создании палестинского государства.

После войны между Израилем и ХАМАС и обострением ситуации на Ближнем Востоке перспективы такого сценария стали еще более неопределенными.

Авраамовые соглашения

Говоря более конкретно, Авраамовые соглашения - это договоренности о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, заключенные при посредничестве США в 2020 году. Они предусматривают установление дипломатических отношений и развитие экономического сотрудничества.

В их пределах дипломатические отношения с Израилем установили Соединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Марокко и Судан.

Вашингтон рассматривает возможное присоединение Саудовской Аравии как один из важнейших шагов по расширению этого процесса.