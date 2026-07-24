Трамп выдвинул новое условие Саудовской Аравии через день после ядерного соглашения
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет реализовывать гражданское ядерное соглашение с Саудовской Аравией, пока королевство не согласится нормализовать дипломатические отношения с Израилем путем соглашений Авраама.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам Трампа, соглашение является "полностью зависимым" от присоединения Саудовской Аравии к Авраамовым соглашениям. Эту позицию также подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, подчеркнув, что требование по нормализации отношений с Израилем отвечает предварительным заявлениям президента США.
Как известно, накануне министр энергетики США Крис Райт и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман подписали соглашение о гражданском ядерном сотрудничестве.
Документ открывает путь развития саудовской атомной энергетики с участием американских технологий. В то же время, он должен пройти 90-дневное рассмотрение в Конгрессе США, а также предусматривает двухлетнее технико-экономическое исследование проекта.
Одним из наиболее дискуссионных вопросов стали возможности Саудовской Аравии по обогащению урана. Трамп заявил, что программа будет носить исключительно мирный характер и не будет предусматривать создание материалов для ядерного оружия.
В то же время эксперты обращают внимание, что отдельные положения соглашения вызывали беспокойство из-за потенциальных рисков для режима нераспространения ядерного оружия.
Нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем
Издание отмечает, что нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем остается сложным вопросом. Эр-Рияд неоднократно заявлял, что не готов к такому шагу без существенного прогресса в создании палестинского государства.
После войны между Израилем и ХАМАС и обострением ситуации на Ближнем Востоке перспективы такого сценария стали еще более неопределенными.
Авраамовые соглашения
Говоря более конкретно, Авраамовые соглашения - это договоренности о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, заключенные при посредничестве США в 2020 году. Они предусматривают установление дипломатических отношений и развитие экономического сотрудничества.
В их пределах дипломатические отношения с Израилем установили Соединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Марокко и Судан.
Вашингтон рассматривает возможное присоединение Саудовской Аравии как один из важнейших шагов по расширению этого процесса.
Напомним, 23 июля Дональд Трамп одобрил ядерное соглашение с Саудовской Аравией на 30 лет. Оно предусматривает разрешение на обогащение урана только в гражданских целях.
При этом такой поступок беспокоит ряд стран, в частности Израиль. В США тоже не все поддержали шаг американского лидера.