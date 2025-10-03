Трамп выставил ХАМАС последний дедлайн с ультиматумом: мирная сделка или "ад"

Трамп подчеркнул, что ХАМАС на протяжении многих лет "был безжалостной и насильственной угрозой" на Ближнем Востоке. Из-за действий боевиков 7 октября в Израиле погибли младенцы, женщины, дети, пожилые люди и не только.

В ответ на такое нападение более 25 000 террористов уже были ликвидированы.

"Большинство оставшихся окружены и военным образом пойманы в ловушку, ожидая лишь моего приказа "вперед", чтобы их жизни были быстро прекращены. Что касается остальных, мы знаем, где вы и кто вы, и вы будете обнаружены и убиты", - добавил президент.

Он призвал палестинцев немедленно покинуть район активных боевых действий и отправиться в более безопасные части Сектора Газа. Трамп пообещал оказать таким людям помощь.

"К счастью для ХАМАС, им будет предоставлен последний шанс! Великие, могущественные и очень богатые государства Ближнего Востока и соседних регионов, вместе с США, при поддержке Израиля согласились на мир... Освободите заложников, всех, включая тела погибших, сейчас! Соглашение с ХАМАС должно быть достигнуто к воскресенью к 18:00 по времени Вашингтона (01:00 27 сентября по киевскому времени - ред.)", - добавил президент.

Американский лидер подчеркнул, что если соглашение не будет достигнуто, на ХАМАС "обрушится ад, невиданный прежде".