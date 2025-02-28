Трамп высказался об окончании войны в Украине

"Я посередине. Я хочу, чтобы это было решено. Это прекрасно - плохо говорить о ком-то другом, если мы это не решим, они (Украина и РФ, - ред) будут бороться дальше, и кто знает, что произойдет", - сказал он.

Также Трамп заявил, что хочет, чтобы его "запомнили как миротворца".

"Я делаю это, чтобы спасти жизни, это во-первых. Второе, и это значительно менее важно - чтобы сэкономить средства. Это очень опасная ситуация, это может привести к Третьей мировой", - констатировал Трамп.