Трамп висловився про закінчення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що знаходиться "посередині" у питанні закінчення війні РФ проти України. Він хоче, щоб його "запам'ятали як миротворця".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
"Я посередині. Я хочу, щоб це було вирішено. Це прекрасно - погано говорити про когось іншого, якщо ми це не вирішимо, вони (Україна та РФ, - ред) будуть боротися далі, і хто знає, що станеться", - сказав він.
Також Трамп заявив, що хоче, щоб його "запам'ятали як миротворця".
"Я роблю це, щоб врятувати життя, це по-перше. Друге, і це значно менш важливо - щоб зекономити кошти. Це дуже небезпечна ситуація, це може призвести до Третьої світової", - констатував Трамп.
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