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Трамп высказался об окончании войны в Украине

США, Пятница 28 февраля 2025 19:27
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Трамп высказался об окончании войны в Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент США Дональд Трамп заявил, что находится "посередине" в вопросе окончания войны РФ против Украины. Он хочет, чтобы его "запомнили как миротворца".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время встречи с прездентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я посередине. Я хочу, чтобы это было решено. Это прекрасно - плохо говорить о ком-то другом, если мы это не решим, они (Украина и РФ, - ред) будут бороться дальше, и кто знает, что произойдет", - сказал он.

Также Трамп заявил, что хочет, чтобы его "запомнили как миротворца".

"Я делаю это, чтобы спасти жизни, это во-первых. Второе, и это значительно менее важно - чтобы сэкономить средства. Это очень опасная ситуация, это может привести к Третьей мировой", - констатировал Трамп.

Высказывания Дональда Трампа о войне в Укрине

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп озвучивал тезис об окончании войны в Украине за 24 часа. Уже позже Трамп признал, что ему, возможно, не удастся достичь мира между Украиной и Россией.

Что ксается недавних тезисов, то специальный посланник президента США Кит Келлог выступил на Украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности 2025. И в частности, взял на себя публичное обязательство за 180 дней задействовать все стороны для завершения войны в Украине.

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