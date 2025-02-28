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Трамп висловився про закінчення війни в Україні

США, П'ятниця 28 лютого 2025 19:27
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Трамп висловився про закінчення війни в Україні Фото: президент України Володимир Зеленський і глава Білого дому Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент США Дональд Трамп заявив, що знаходиться "посередині" у питанні закінчення війні РФ проти України. Він хоче, щоб його "запам'ятали як миротворця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я посередині. Я хочу, щоб це було вирішено. Це прекрасно - погано говорити про когось іншого, якщо ми це не вирішимо, вони (Україна та РФ, - ред) будуть боротися далі, і хто знає, що станеться", - сказав він.

Також Трамп заявив, що хоче, щоб його "запам'ятали як миротворця".

"Я роблю це, щоб врятувати життя, це по-перше. Друге, і це значно менш важливо - щоб зекономити кошти. Це дуже небезпечна ситуація, це може призвести до Третьої світової", - констатував Трамп.

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