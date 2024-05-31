Трамп виновен в уголовном деле: сможет ли он баллотироваться в президенты США

Бывший президент США Дональд Трамп все еще может баллотироваться в президенты. Конституция США устанавливает несколько требований к кандидатам, включая отсутствие ограничений на основе характера или судимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Непонятно, как осуждение Трампа может повлиять на исход выборов. Но если он победит, США впервые получат осужденного преступника в должности главы государства. Трамп не сможет помиловать себя в случае переизбрания, потому что дело возбуждено государственными, а не федеральными прокурорами. Однако по двум федеральным делам Трамп теоретически в случае переизбрания мог бы приказать Министерству юстиции прекратить рассмотрение дел. Суд признал Трампа виновным в первом деле