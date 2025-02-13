Трамп потребует от ЕС оплатить восстановление Украины и разместить миротворцев, - FT

Европейские чиновники опасаются, что им придется нести расходы на послевоенную безопасность и реконструкцию, поскольку их исключили из мирных переговоров между США и Россией по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как пишет издание, несколько высокопоставленных европейских чиновников сообщили Financial Times о своих ожиданиях относительно заявления президента США Дональда Трампа. Они считают, что он потребует от Европы финансировать восстановление Украины и размещать там войска для поддержания мира без участия США.
"Американцы не видят роли Европы в больших геополитических вопросах, связанных с войной. Это будет настоящим испытанием единства. Трамп рассматривает нас как деньги. И, откровенно говоря, мы не имеем четкого представления о том, как будет выглядеть наше место за столом переговоров в обмен на эти деньги", - сказал один высокопоставленный чиновник ЕС.
Вчера стало известно, что Трамп созвонился с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время разговора они обсудили ряд тем, в частности, и войну в Украине.
Также вчера Трамп позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Во время разговора они обсуждали войну.
В то же время генсек НАТО Марк Рютте считает, что разговор Трампа и Путина "создает впечатление" начала переговоров по Украине. При этом глава Пентагона Пит Гегсет отрицает что быстрый толчок к миру и переговоры Трампа с Путиным является предательством Украины.
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