Трамп требует смертной казни для убийцы украинки в США

Убийство украинки в США

Напомним, в американском городе Шарлотт (Северная Каролина) 22 августа была убита 23-летняя украинка Ирина Заруцкая, которая эмигрировала в США после начала полномасштабного российского вторжения.

Инцидент произошел на станции скоростного трамвая East/West Boulevard в районе South End. Как видно на кадрах с камер наблюдения, обнародованных 5 сентября, мужчина подошел к девушке и нанес три удара ножом в шею, в то время как она слушала музыку в наушниках. От полученных ран Заруцкая скончалась на месте.

В совершении преступления подозревают 34-летнего Декарлоса Брауна-младшего - бездомного, которого ранее многократно привлекали к ответственности.

Ранее американские СМИ сообщали, что нападавшего могут приговорить к смертной казни.

Президент США Дональд Трамп ранее уже отреагировал на убийство украинки. Он назвал сумасшедшим американца, который зарезал девушку. Трамп заявил о намерении действовать жестко и принимать "ужасные меры".

