RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Трамп требует привлечь Сороса к уголовной ответственности "за поддержку протестов"

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы миллиардера Джорджа Сороса привлекли к ответственности "за поддержку насильственных протестов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в соцсети Truth Social.

"Джорджа Сороса и его замечательного радикально левого сына следует привлечь к ответственности по закону RICO (закон, который был принят для борьбы с организованной преступностью - ред.) за их поддержку насильственных протестов и многого другого по всей территории Соединенных Штатов Америки", - написал Трамп.

Он пообещал, что не даст Соросу и его сыну "дальше разрывать Америку на части". 

По мнению президента, Сорос и его "сумасшедшие друзья с Западного побережья" якобы нанесли огромный ущерб США. 

"Будьте осторожны, мы следим за вами!" - добавил Трамп. 

Трамп против Сороса

Стоит заметить, что закон RICO позволяет привлекать к уголовной ответственности не только отдельных преступников, но и целые организации, если они систематически участвуют в вымогательстве, мошенничестве, коррупции или других видах организованной преступной деятельности.

Дональд Трамп и некоторые его сторонники обвиняют Джорджа Сороса (и его сына) в том, что он финансирует протестные движения и организации в США, которые они считают радикальными или разрушительными.

Когда Трамп говорит "обвинить по закону RICO", он подразумевает, что такая поддержка якобы является частью "организованной преступной деятельности", аналогичной мафиозной схеме.

К слову, в июле министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что у Трампа и Сороса есть "одна общая черта" - они нетерпеливы, когда речь идет о крупных сделках.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампДжордж СоросПротесты в США