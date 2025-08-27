Трамп требует привлечь Сороса к уголовной ответственности "за поддержку протестов"

"Джорджа Сороса и его замечательного радикально левого сына следует привлечь к ответственности по закону RICO (закон, который был принят для борьбы с организованной преступностью - ред.) за их поддержку насильственных протестов и многого другого по всей территории Соединенных Штатов Америки", - написал Трамп.

Он пообещал, что не даст Соросу и его сыну "дальше разрывать Америку на части".

По мнению президента, Сорос и его "сумасшедшие друзья с Западного побережья" якобы нанесли огромный ущерб США.

"Будьте осторожны, мы следим за вами!" - добавил Трамп.

Трамп против Сороса

Стоит заметить, что закон RICO позволяет привлекать к уголовной ответственности не только отдельных преступников, но и целые организации, если они систематически участвуют в вымогательстве, мошенничестве, коррупции или других видах организованной преступной деятельности.

Дональд Трамп и некоторые его сторонники обвиняют Джорджа Сороса (и его сына) в том, что он финансирует протестные движения и организации в США, которые они считают радикальными или разрушительными.

Когда Трамп говорит "обвинить по закону RICO", он подразумевает, что такая поддержка якобы является частью "организованной преступной деятельности", аналогичной мафиозной схеме.