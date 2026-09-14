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Трамп требует "компенсаций" у стран мира на фоне войны против Ирана

22:26 14.09.2026 Пн
2 мин
США заговорили о расходах из-за войны на Ближнем Востоке
aimg Елена Бджола
Трамп требует "компенсаций" у стран мира на фоне войны против Ирана Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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США считают, что страны, не помогавшие им в войне против Ирана, должны по ее окончании компенсировать соответствующие расходы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в Х.

Трамп требует "компенсаций"

Трамп отметил, что нефть продолжает поступать через Ормузский пролив. Однако страны мира, не оказавшие Соединенным Штатам никакой помощи, должны компенсировать расходы после завершения конфликта с Ираном.

"Нефть течет через Ормузский пролив. Страны мира, которые вообще никак нам не помогли, должны и будут возмещать Соединенным Штатам Америки расходы, когда все это завершится", - говорит он.

Трамп также уверен, что США делают в этой ситуации гораздо больше для других стран, чем для себя.

"Мы делаем это гораздо больше для других, чем для самих себя, и так было в течение поколений!" - уточнил он.

Ранее РБК-Украина писало, что США готовы рассмотреть вопросы мирных переговоров с Ираном, однако окончательное решение по участию Вашингтона еще не принято.

Кроме того, Трамп предположил, что США могут остаться в Иране по завершении войны и взять контроль над нефтью, как в Венесуэле.

Также Трамп заявил, что не жалеет о начале войны против Ирана. Также он отверг предположение о том, что некоторые из его сторонников были огорчены и деморализованы войной.

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