Трамп требует более радикальных действий по пошлинам, - WP

Президент США Дональд Трамп призывает своих старших советников к более решительным действиям по тарифной политике, которая будет объявлена 2 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

По словам четырех источников, Трамп продолжает настаивать на принятии более агрессивных мер по преобразованию экономики США. Это происходит несмотря на призывы его союзников занять более примирительную позицию.

На данный момент советники президента США ведут интенсивные обсуждения точного объекта импортных пошлин, которые будут введены. Они затронут торговлю на триллионы долларов.

WP пишет, что наиболее вероятным считается вариант, который предусматривает установление тарифов на товары из 15% стран, которые администрация Трампа считают "худшими торговыми партнерами, на долю которых приходится почти 90% импорта".

Отметим, что ранее президент США анонсировал, что 2 апреля, будут введены "взаимные" торговые пошлины. В частности, в администрации говорили, что они будут соответствовать тарифным ставкам, которые торговые партнеры Вашингтона взимают с американского экспорта.

Кроме того, в публичном и частном порядке Трамп заявил, что тарифы представляют собой беспроигрышный вариант, который вернет рабочие места в обрабатывающей промышленности в США и наполнят федеральную казну триллионами долларов.