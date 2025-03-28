США могут остаться без туалетной бумаги из-за пошлин Трампа, - Bloomberg

Развязанная Дональдом Трампа торговая война может привести к дефициту туалетной бумаги в США. Дело в том, что значительную ее часть производят из канадского сырья, по которому могут ударить пошлины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Администрация Трампа планирует поднять пошлины на пиломатериалы из Канады до 27%, а в случае дополнительных тарифов - довести их более чем до 50%. Это может ударить по доступности отбеленной сульфатной целлюлозы хвойных пород (NBSK) - ключевого компонента для производства туалетной бумаги и бумажных полотенец.

На сегодня сырье для около 30% туалетной бумаги и почти половины бумажных полотенец в США поставляется из Канады, отметил эксперт мирового рынка целлюлозы Брайан Макклей. По его словам, в прошлом году страна импортировала около 2 млн тонн канадской NBSK.

"Некоторые из этих заводов в США, некоторые из крупных брендовых продуктов, хотят только хвойную целлюлозу из Канады. Они используют ее уже 30 лет и не собираются менять. Если канадские целлюлозные заводы закроются из-за отсутствия поставок волокна, я не могу придумать для них другого выхода", - подчеркнул он.

Такой сценарий рискует возродить болезненные воспоминания о нехватке туалетной бумаги времен пандемии COVID-19, пишет Bloomberg. Еще один возможный исход - повышение цен.

Трамп выступает за пошлины, чтобы вернуть производство в США. Но канадская целлюлоза обладает такими качествами, из-за которых ее нелегко заменить американскими альтернативами. NBSK ценится за свою прочность на разрыв. Кроме того, она сильно интегрирована в американские фабрики.

Торговая война с Канадой

На этой неделе Трамп анонсировал введение 25%-х пошлин на автомобили, которые производятся не в США. При том, что ряд американских компаний производит их на заводах на территории Канады. Из-за этого новый канадский премьер Марк Карни пригрозил ответными мерами.

Соединенные Штаты могут ввести пошлины и на другие товары. В то же время Трамп допускает, что может "сделать исключения для многих стран".

Сегодня он впервые поговорил с Карни по телефону и заявил, что встретится с ним после парламентских выборов, которые пройдут в Канаде 28 апреля.