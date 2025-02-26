Трамп не исключил, что ему не удастся достичь мира между Украиной и Россией

Президент США Трамп заявил, что, возможно, ему не удастся достичь мира между Украиной и Россией. Но такая возможность все же есть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBS News.
"Вы очень доверяете нам, потому что считаете, что будет мир. Вы знаете, что это может не сработать", - сказал он.
Трамп подчеркнул, что такая возможность есть, но он надеется, что "это произойдет ради человечества".
Перед тем, как стать новым президентом США, Дональд Трамп заявлял, что остановит войну в Украине за 24 часа.
Позже риторика Трампа поменялсь. В середине февраля специальный посланник президента США Кит Келлог выступил на Украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности 2025. И в частности, взял на себя публичное обязательство за 180 дней задействовать все стороны для завершения войны в Украине.
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