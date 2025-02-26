Трамп не виключив, що йому не вдасться досягти миру між Україною та Росією

Президент США Трамп заявив, що, можливо, йому не вдасться досягти миру між Україною та Росією. Але така можливість все ж є.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBS News.
"Ви дуже довіряєте нам, тому що вважаєте, що буде мир. Ви знаєте, що це може не спрацювати", - сказав він.
Трамп наголосив, що така можливість є, але він сподівається, що "це станеться заради людства".
Перед тим, як стати новим президентом США, Дональд Трамп заявляв, що зупинить війну в Україні за 24 години.
Пізніше риторика Трампа змінилася. У середині лютого спеціальний посланник президента США Кіт Келлог виступив на Українському ланчі в рамках Мюнхенської конференції з безпеки 2025. І зокрема, взяв на себе публічне зобов'язання за 180 днів задіяти всі сторони для завершення війни в Україні.
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