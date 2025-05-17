Трамп отказался назвать Путина препятствием для мира и вспомнил "тяжелую встречу" с Зеленским
Президент США Дональд Трамп не захотел назвать российского диктатора Владимира Путина препятствием для прекращения войны между РФ и Украиной. Зато критически высказался в адрес украинского лидера Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Американский президент во время интервью в программе Special Report на телеканале Fox News на вопрос журналиста об отказе Путина встретиться с Зеленским в Турции не стал называть главу Кремля препятствием для мира с Украиной.
Трамп выразил мнение, что российский диктатор "устал" от войны против Украины.
"Я думаю, что Путин устал от всего этого. Он выглядит плохо, и он хочет выглядеть хорошо. Не забывайте, это должно было закончиться за неделю", - сказал президент США.
Кроме того, в ходе интервью Трамп сместил акцент на Зеленского, вновь повторив утверждение об отсутствии "козырей" у него.
Американский лидер, в частности, высказался о "регулярных нареканиях" со стороны украинского коллеги в вопросе передачи оборонной помощи.
"Послушайте, у меня была настоящая тяжелая встреча с Зеленским, потому что мне не понравилось то, что он сказал, и он не облегчал. И я всегда говорил, что у него нет карт, и он не имеет карт, знаете, я честно говорю. У него нет карт", - сказал президент США журналисту Брету Байеру из Fox News.
Также Трамп снова похвалил своего представителя по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа, и высказался об ожидаемой встрече с Путиным.
"Он за столом, и он хотел этой встречи. И я всегда чувствовал, что встреча не может быть без меня, потому что я не думаю, что сделка пройдет. Мы должны собраться вместе, и я думаю, что мы, вероятно, запланируем это, потому что я устал от того, что другие люди ходят и встречаются", - сказал Трамп.
Вопрос относительно встречи Трампа и Путина
Напомним, на днях госсекретарь США Марко Рубио заявил, что личная встреча президентов США и России якобы может сдвинуть процесс с мертвой точки.
Позже и Трамп сделал заявление о том, что не ожидает никаких сдвигов в переговорах по Украине, пока он лично не встретится с диктатором Путиным.
Добавим, 15 мая президент Зеленский рассказал, что позиция Трампа предусматривает давление на обе стороны конфликта. Однако, отметил глава государства, наибольшая нагрузка от этого давления пришлась именно на Украину.
Подробнее о встрече делегации от Киева и Москвы в Турции читайте в отдельном материале РБК-Украина "Все ради Трампа.Почему переговоры в Стамбуле не приблизили конец войны".
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