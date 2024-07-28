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Трамп отметился странным заявлением на митинге с христианами

США, Воскресенье 28 июля 2024 15:35
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Трамп отметился странным заявлением на митинге с христианами Фото: бывший президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп обратился к христианам с непонятным заявлением. Он заявил, что проголосовав за него в этом году, христианам не нужно будет больше голосовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время пятничного выступления на саммите христиан-консерваторов Turning Point Action в Вест-Палм-Бич в штате Флорида, Трамп сказал христианам, что если они проголосуют за него в ноябре этого года, то на следующих выборах им не придется голосовать вообще.

"Через четыре года вам не придется голосовать снова. Мы так хорошо все отрегулируем, что вам не придется голосовать", - пообещал Трамп.

Что именно республиканец имел в виду под своими высказываниями, остается непонятным.

Представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг не стал комментировать высказывания президента, когда его попросили это сделать. Вместо этого он объяснил, что Трамп говорил о важности объединения страны.

По его словам, именно сложившийся в стране политический климат привел к расколу и к покушению на убийство Трампа.

Представитель предвыборного штаба Джейсор Гаррис также не стал прямо отвечать на высказывания Трампа о том, почему христианам не нужно будет голосовать. Вместо этого он назвал речь Трампа "странной" и "устаревшей".

Выборы в США

Напомним, что в ноябре этого года в США пройдут выборы президента. До недавнего времени основными кандидатами на кресло главы США были нынешний президент Джо Байден и его предшественник Трамп.

Однако недавно Байден снял свою кандидатуру по выборам и предложил демократам выдвинуть вместо себя Камалу Гаррис.

Известно, что демократическая партия изберет своего кандидата в президенты США до 7 августа, с помощью онлайн-голосования.

Заметим, что во время последнего соцопроса стало известно, что Гаррис опережает Трампа.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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