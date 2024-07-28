Трамп відзначився дивною заявою на мітингу з християнами

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп звернувся до християн з незрозумілою заявою. Він заявив, що проголосувавши за нього цього року, християнам не потрібно буде більше голосувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Під час п'ятничного виступу на саміті християн-консерваторів Turning Point Action у Вест-Палм-Біч у штаті Флорида, Трамп сказав присутнім християнам, що якщо вони проголосують за нього в листопаді цього року, то на наступних виборах їм не доведеться голосувати взагалі.

"Через чотири роки вам не доведеться голосувати знову. Ми так добре все відрегулюємо, що вам не доведеться голосувати", - пообіцяв Трамп.

Що саме республіканець мав на увазі під своїми висловлюваннями залишається незрозумілим.

Представник передвиборчого штабу Трампа Стівен Чунг не став коментувати висловлювання президента, коли його попросили це зробити. Замість цього він пояснив, що Трамп говорив про важливість об'єднання країни.

За його словами, саме політичний клімат, що склався в країні, призвів до розколу і до замаху на вбивство Трампа.

Представник передвиборчого штабу Джейсон Сінгер також не став прямо відповідати на висловлювання Трампа про те, чому християнам не потрібно буде голосувати. Натомість він назвав промову Трампа "дивною" і "застарілою".