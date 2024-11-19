Трамп посетит шестой запуск ракеты Starship компании Илона Маска, - CNN
В среду, 20 ноября, компания миллиардера Илона Маска SpaceX совершит шестой запуск ракеты Starship. На этом событии, в Техасе, будет присутствовать избранный президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам трех источников, к Трампу также присоединиться непосредственно и сам генеральный директор SpaceX, что станет еще одним примером растущей роли миллиардера в орбите новоизбранного президента.
Новый запуск Starship
Завтра SpaseX совершит шестой запуск Starship - самой мощной ракеты из когда-либо созданных в мире. Испытательный полет состоится между 5 и 5:30 вечера по восточному времени.
Летные испытания будут включать посадку сверхтяжелого ускорителя, а также его захват рычагами на стартовой площадке. Затем Starship выйдет на орбиту Земли и примерно через час приземлиться в Индийском океане при дневном свете.
CNN добавило, что ранее Трамп бурно выражал свой энтузиазм по поводу пятого испытательного полета.
Напомним, что после выборов в США Илон Маск стал раздражать окружение Дональда Трампа. Согласно информации NBC News, миллиардер якобы ведет себя как сопрезидент.
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