Трамп відвідає шостий запуск ракети Starship компанії Ілона Маска, - CNN

У середу, 20 листопада, компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX здійснить шостий запуск ракети Starship. На цій події, у Техасі, буде присутній обраний президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами трьох джерел, до Трампа також приєднається безпосередньо і сам генеральний директор SpaceX, що стане ще одним прикладом зростаючої ролі мільярдера в орбіті новообраного президента.

Новий запуск Starship

Завтра SpaseX здійснить шостий запуск Starship - найпотужнішої ракети з будь-коли створених у світі. Випробовувальний політ відбудеться між 5 та 5:30 вечора за східним часом.

Літні випробування включатимуть посадку надважкого прискорювача, а також його захоплення важелями на стартовому майданчику. Потім Starship вийде на орбіту Землі і приблизно за годину приземлиться в Індійському океані при денному світлі.

CNN додало, що раніше Трамп бурхливо висловлював свій ентузіазм із приводу п'ятого випробувального польоту.