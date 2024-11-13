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Во Франции прокуратура просит приговорить к 5 годам лидера ультраправых Марин Ле Пен

Париж, Франция, Среда 13 ноября 2024 22:58
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Во Франции прокуратура просит приговорить к 5 годам лидера ультраправых Марин Ле Пен Фото: Марин Ле Пен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Прокуратура Парижа просит 5 лет заключения для лидера французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Ее обвиняют в растрате средств из фондов Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Как сообщается, прокуратура также требует запретить Ле Пен избираться на политические должности сроком до 10 лет. Ранее лидер ультраправых говорила, что планирует избираться на пост президента Франции в 2027 году.

Отмечается, что если Ле Пен признают виновным, оно может обжаловать приговор. Вопрос будет в том, начнется ли судебный процесс до президентских выборов во Франции.

В чем обвиняют Ле Пен

Напомним, в марте стало известно, что бывшего кандидата на президентских выборах во Франции и лидера французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и ее родственников будут судить по обвинению в хищении нескольких миллионов евро из фондов Евросоюза.

Ле Пен и еще 26 человек подозревают в том, что они создали систему вознаграждений в размере 21 тысячи евро для своих помощников, которые ежемесячно выделялись из фондов Евросоюза каждому депутату для оплаты помощников парламента.

Подсчитано, что Ле Пен направила своим соратникам 6,8 млн евро в период с 2009 по 2017 год.

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Франция Париж Марин Ле Пен
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