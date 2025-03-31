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Орбан цинично встал на защиту Ле Пен, представляя ее "жертвой" притеснений

Понедельник 31 марта 2025 15:54
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Орбан цинично встал на защиту Ле Пен, представляя ее "жертвой" притеснений Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии и Марин Ле Пен, депутат Национального собрания Франции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан цинично поддержал депутата Национального собрания Франции Марин Ле Пен, которую судили из-за дела о растрате средств Европейского парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Орбана.

В своей заметке глава венгерского правительства написал "Je suis Marine!", что переводится, как "Я - Марин".

Je suis...

Фраза Je suis Charlie ("Я - Шарли") появилась после террористического нападения на редакцию Charlie Hebdo в Париже в 2015 году. Исламские террористы, расстреляли журналистов и художников издания, мотивируя это публикацией карикатур на пророка Мухаммеда. В ответ во Франции и мире началась масштабная акция солидарности, во время которой люди выражали поддержку свободе слова и жертвам нападения, а лозунг стал символом солидарности с убитыми журналистами и защиты принципов свободы слова.

Позже выражение Je suis ("Я - ...") приобрело общее значение и использовалось в различных ситуациях, в частности для выражения сочувствия жертвам терактов или трагедий, а также для выражения протеста против ущемления свободы слова или прав человека.

Ле Пен признали виновной по делу о растрате

Сегодня, 31 марта, Ле Пен и восемь депутатов Европарламента признали виновными в растрате средств Европейского союза. Согласно решению суда:

  • пророссийскую депутатку приговорили к четырем годам заключения, два из которых условно, в форме домашнего ареста с электронным браслетом;
  • Ле Пен назначили 108 тысяч долларов штрафа и запретили в течение пяти лет участвовать в выборах.

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