Трамп отреагировал на решение Байдена превентивно помиловать своих родственников

Трамп дал свое первое часовое интервью со времени вступления в должность в Овальном кабинете Белого дома программе Hennity телеканала Fox News.

Во время общения он часто критиковал своего предшественника, Джо Байдена. Трамп заявил, что у демократа были плохие советники, которые давали ему плохие советы, в том числе и об Украине.

Он раскритиковал решение Байдена превентивно помиловать членов своей семьи.

"И, знаете, самое смешное - возможно, самое печальное - то, что он не помиловал себя. И, если вы посмотрите на это, все это было связано с ним", - сказал Трамп.

47-й президент США считает, что Байден якобы получил выгоду от этих помилований.

"Деньги пошли ему", - заявил Трамп в интервью.