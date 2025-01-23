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Трамп отреагировал на решение Байдена превентивно помиловать своих родственников

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Джо Байдена о превентивном помиловании своих родственников. Он предположил, что Байден получил выгоду от этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в интервью Fox News.

Трамп дал свое первое часовое интервью со времени вступления в должность в Овальном кабинете Белого дома программе Hennity телеканала Fox News.

Во время общения он часто критиковал своего предшественника, Джо Байдена. Трамп заявил, что у демократа были плохие советники, которые давали ему плохие советы, в том числе и об Украине.

Он раскритиковал решение Байдена превентивно помиловать членов своей семьи.

"И, знаете, самое смешное - возможно, самое печальное - то, что он не помиловал себя. И, если вы посмотрите на это, все это было связано с ним", - сказал Трамп.

47-й президент США считает, что Байден якобы получил выгоду от этих помилований.

"Деньги пошли ему", - заявил Трамп в интервью.

Помилование родственников Байдена

Бывший президент США Джо Байден в последние часы на должности в день инаугурации Дональда Трампа превентивно помиловал нескольких членов своей семьи.

Он помиловал братьев Джеймса и Фрэнсиса Байденов, невестку Сару Байден, сестру Валери Байден Оуэнс и шурина Джона Т. Оуэнса. Экс-президент заявил, что принял такое решение, чтобы избежать "политически мотивированных расследований" в отношении его семьи со стороны администрации Трампа.

В день своей инаугурации Трамп гневно раскритиковал Байдена за превентивное помилование своих родственников.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДональд Трамп