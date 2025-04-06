Трамп добился своего? Десятки стран готовы обсуждать пошлины с США
Более 50 стран обратились к Белому дому с предложением начать торговые переговоры. Это случилось спустя несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп объявил взаимные пошлины.
Об этом заявил директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и ABC News.
"Факт в том, что страны злятся и отвечают мерами в ответ - и, кстати, идут на переговоры. Я получил отчет от (торгового представителя США - ред.) прошлой ночью, в котором говорится, что более 50 стран обратились к президенту с предложением начать переговоры", - сказал Хассетт.
Он также выступил в защиту тарифов Трампа, опровергнув мнения о том, что пошлины приведут к увеличению расходов для американских потребителей.
Также Хассетт опроверг информацию о том, что тарифы являются частью стратегии Трампа по обвалу финансовых рынков с целью оказать давление на Федеральную резервную систему (ФРС) США и заставить ее снизить процентные ставки. Он добавил, что никакого давления на ФРС не будет. Хотя ранее в пятницу Трамп опубликовал видео, в котором говорилось, что тарифы помогут добиться от ФРС снижения ставки.
Пошлины Трампа
Напомним, что во среду 2 апреля Дональд Трамп объявил пошлины практически против всех торговых партнеров США. Против ряда стран действует 10% пошлина (вступила в силу 5 апреля), против около 60 государств - более высокая ставка (вступит в силу 9 апреля).
Также мы писали, что по словам министра торговли США, Вашингтон не собирается откладывать введение в действие новых тарифов, несмотря на желание ряда стран пересмотреть эти пошлины.
Reuters писало сегодня, что страны ЕС в ближайшие дни планируют принять контрмеры против пошлин США. В частности, Евросоюз может ввести в ответ тарифы на весь американский импорт.
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