Трамп отправил "нетипичную" делегацию на переговоры в РФ, - CNN

Администрация в Вашингтоне пытается ускорить новый дипломатический трек и подключает к нему людей, чья роль раньше не связывалась с международными переговорами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN.
Администрация Дональда Трампа усилила попытки продвинуть идею мирного соглашения по Украине, задействовав нетипичную для дипломатии команду.
Во вторник специальный посланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву, где у них запланирована встреча с Владимиром Путиным.
Оба представителя не утверждались Сенатом и не имеют классической дипломатической подготовки, однако Трамп называет их наиболее эффективными посредниками, способными, как он заявил, "закрыть соглашение".
Американские чиновники напоминают, что именно Виткофф и Кушнер участвовали в процессе, который ранее привел к перемирию между Израилем и ХАМАС.
Вторая каденция Трампа характеризуется уходом от традиционных дипломатических инструментов: он полагается на небольшой круг бизнес-партнеров и союзников.
Бывшие сотрудники Госдепа отмечают, что президент избегает бюрократических структур и предпочитает персональные контакты.
Между тем связи Виткоффа с российскими чиновниками вызывают обеспокоенность союзников: по данным CNN, отдельные встречи проходили без участия американских советников.
Трамп рассказывал, что одна из бесед с Путиным длилась пять часов вместо планируемых двадцати минут.
Кушнер, несмотря на отсутствие формального статуса, быстро занял ключевую позицию в переговорах. Источники утверждают, что лидеры других государств воспринимают его участие как личный канал к Трампу.
Он и Виткофф уже проводили встречи с украинской делегацией. Однако контакты с Россией усилили критику: в октябре они встречались в Майами с российским бизнесменом Кириллом Дмитриевым, находящимся под санкциями.
После серии консультаций появился проект мирного плана из 28 пунктов, который резко раскритиковали в Конгрессе США и европейских столицах как слишком выгодный Москве.
В Белом доме заявили, что документ готовили Виткофф и Марко Рубио и что он проходит корректировку. Рубио вел последующие переговоры в Женеве и Флориде и сообщил о "значительном прогрессе", хотя украинские источники подчеркивают: финального решения пока нет.
Дополнительную роль в переговорах играет армейский секретарь Дэн Дрисколл, которого Трамп называет "своим дроновым парнем".
Он работал с украинскими представителями в Киеве и Женеве и контактировал с российскими участниками в Абу-Даби, но в Москву его не направляют.
Перед визитом в Москву представитель Белого дома Каролайн Левитт заявила, что администрация "крайне оптимистична".
По ее словам, пункты документа значительно доработаны, но детали остаются за переговорщиками.
Украинские чиновники видят в участии Кушнера сигнал о том, что Вашингтон считает соглашение возможным.
Однако они считают, что процесс далек от завершения. Марко Рубио, со своей стороны, отметил, что "нет признаков, что Кремль действительно хочет мира", и предстоящие переговоры обещают быть сложными.
