Трамп ответил, что думает о Зеленском и оценил его положение дел на сегодня

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что дела у украинского президента Владимира Зеленского по состоянию на сегодняшний день "идут неплохо" и он удерживает свои позиции в отношении РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
"Вы думаете, что Зеленский сейчас побеждает (в войне с РФ – ред.)?" – задал вопрос репортер президенту США во время общения в Белом доме.
Трамп не дал прямого ответа на вопросы, однако оценил работу украинского лидера и его позиции на политической арене, в частности по отношению к России.
"Зеленский работает достаточно хорошо и удерживает свои позиции. Дела у него идут неплохо", – ответил глава Белого дома.
Как известно, в последнее время риторика Трампа по отношению к Украине демонстрирует положительные сдвиги - особенно это стало заметно после саммита лидеров G7 во французском городе Эвиан-ле-Бен. Там президент США и Владимир Зеленский обсуждали, в частности, как посадить Россию за стол переговоров.
Напомним, что оба лидера провели несколько разговоров на полях саммита G7 , который проходил 15-17 июня во Франции.
После диалога с Трампом Зеленский заявил, что возможность предоставления Украине лицензий для производства ракет для Patriot " впервые воспринималась американской стороной положительно " – для этого нужна только подпись американского лидера.
Отметил Зеленский и положительный сигнал по поводу санкционной политики США по отношению к РФ. Трамп якобы пообещал вернуться к этому вопросу, что Киев также считает хорошим месседжем.
Более того, американский лидер рассказал Зеленскому во Франции, что был поражен последними военными успехами Киева.
Как писало The Kyiv Independent со ссылкой на собственные источники, Трамп даже посоветовал президенту "смело действовать" в войне против России.