ua en ru
Пн, 07 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп может объявить о прекращении огня в Газе: когда это произойдет

Воскресенье 06 июля 2025 23:18
UA EN RU
Трамп может объявить о прекращении огня в Газе: когда это произойдет Фото: Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Президент США Дональд Трамп может объявить о прекращении огня в Газе уже 7 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The National.

В издании напомнили, что в воскресенье, 6 июля, в катарской Дохе возобновились непрямые переговоры между Израилем и террористической организацией ХАМАС по поводу возможности прекращения огня и освобождения заложников.

Это произошло спустя два дня после того, как ХАМАС "позитивно" ответил на предложенное соглашение. Оно предусматривает:

  • 60-дневное прекращение огня;
  • освобождение 10 живых заложников;
  • возвращение останков 18 человек, погибших в плену.

По словам источников издания, если соглашение будет достигнуто в ближайшие часы, то Трамп объявит о прекращении огня в понедельник. Предположительно, объявление американского лидера будет содержать призыв к ХАМАС сложить оружие. Лидеров группировки Трамп может призвать покинуть Газу и жить в изгнании.

"Он призовет ХАМАС сложить оружие и освободить всех заложников, если тот хочет постоянного прекращения огня", - отметил источник.

Предложения включают положение о том, что обсуждение вопроса об окончании войны и выводе израильских войск из Газы начнется сразу после вступления в силу перемирия.

Заявление Нетаньяху о перемирии в Газе

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иерусалим согласен на условия для прекращения огня на 60 дней. В ХАМАС ответили, что позитивно оценивают предложение.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед вылетом в США, где он встретится с Трампом, заявил, что выступает против сделки, при которой ХАМАС останется в Газе.

Подробнее трех ключевых изменения в потенциальном соглашении выдвинул ХАМАС - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль Дональд Трамп Ближний восток
Новости
Россия бьет по ТЦК: в ВСУ объяснили цель врага и есть ли угроза новых атак
Россия бьет по ТЦК: в ВСУ объяснили цель врага и есть ли угроза новых атак
Аналитика
Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников