Трамп ответил, готов ли больше давить на Путина

Во время встречи Трампа с немецким канцлером Фридрихом Мерцом, его спросили, готов ли он оказывать больше давления на Путина, чтобы прекратить войну в Украине.

"Я завершил "Северный поток-2", никто другой, а потом пришел (предшественник Трампа Джо, - ред.) Байден и сразу же его возобновил", - ответил он.

Трамп напомнил, что это крупнейший трубопровод в мире, идущий в Германию и другие страны.

На вопрос о том, чего он ожидает от канцлера Германии во время их встречи, Трамп назвал его "очень хорошим человеком, с которым приятно иметь дело".

"Он сложный, я бы сказал. Разве можно так сказать?.... Он очень замечательный представитель Германии, я думаю, что все, чего мы хотим, это иметь хорошие отношения, остальное же само собой последует за ним очень легко" - добавил Трамп.