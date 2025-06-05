"Это будет не пряник": Сенат США готовит жесткие инструменты для Трампа против Путина

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Сенат США в ближайшее время готовится предоставить больше полномочий президенту Дональду Трампу для более жестких действий в отношении российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт (X) Грэма.

Сенатор отметил, что считает Дональда Трампа "единственным человеком, который может закончить войну между Россией и Украиной честно и справедливо". Однако, по словам Грэма, необходимо изменить подход к действиям Кремля, учитывая агрессивную политику российского руководства.

"Учитывая поведение Путина и его отказ быть благоразумным, Сенат скоро предоставит президенту Дональду Трампу еще больше инструментов в его арсенале - и это будет не пряник", - заявил он.

Также сенатор отметил, что ценит попытки Трампа повлиять на Путина дипломатическим путем.

"Я благодарен, что президент Трамп вступил в позитивный контакт с Путиным, чтобы попытаться заставить его сесть за стол переговоров. Я всегда поддерживал такой подход, но для установления мира нужны партнеры, готовые к этому", - подчеркнул Грэм.

