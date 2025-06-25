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Трамп отказался от амбиций в отношении Канады, - Карни

Среда 25 июня 2025 06:03
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Трамп отказался от амбиций в отношении Канады, - Карни Фото: премьер-министр Канады Марк Карни (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В США больше не рассматривается вариант присоединения Канады к США как 51-й штат.

Об этом премьер-министр Канады Марк Карни сообщил в интервью известной журналистке Кристиане Аманпур, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

На прямой вопрос журналистки о намерениях президента США Дональда Трампа аннексировать Канаду, Карни ответил коротко и четко: "Нет, не хочет".

По его словам, Трамп "восхищается Канадой" и, возможно, когда-то действительно имел подобные идеи, но сейчас вопрос аннексии не стоит на повестке дня.

Кстати, это уже не первый раз, когда официальные лица опровергают такие намерения. Еще в мае посол США в Канаде Питер Хукстра заявил, что Трамп "больше не говорит" об аннексии, хотя позже экс-президент США все же публиковал в соцсетях заявления на эту тему.

Карни также отметил, что, несмотря на исторически тесные отношения между Канадой и США, сейчас страна активно развивает партнерства с Великобританией, Францией и Австралией, в частности - в оборонной сфере. Например, в сотрудничестве с Австралией Канада работает над новыми радиолокационными системами для защиты арктических территорий.

В то же время глава правительства признал, что именно давление со стороны Трампа заставило Канаду активнее инвестировать в оборонный сектор.

"Мы в НАТО, и Трамп сосредоточен на том, чтобы все союзники, включая Канаду, делали свой вклад. И, думаю, сейчас мы его делаем", - добавил премьер.

Напомним, 17 июня правительство Канады усилило свое давление на Россию. Так, Канада приняла новый пакет санкций против российских граждан, компаний и судов, помогающих Кремлю обходить нефтяные ограничения.

В тот же день премьер Канады анонсировал новую военную помощь Украине: дроны, вертолеты, боеприпасы на сумму более 2 млрд долларов. Часть этих средств будет направлена на внутреннее оборонное производство Украины.

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Канада Дональд Трамп
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