Трамп отказался от амбиций в отношении Канады, - Карни
В США больше не рассматривается вариант присоединения Канады к США как 51-й штат.
Об этом премьер-министр Канады Марк Карни сообщил в интервью известной журналистке Кристиане Аманпур, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
На прямой вопрос журналистки о намерениях президента США Дональда Трампа аннексировать Канаду, Карни ответил коротко и четко: "Нет, не хочет".
По его словам, Трамп "восхищается Канадой" и, возможно, когда-то действительно имел подобные идеи, но сейчас вопрос аннексии не стоит на повестке дня.
Кстати, это уже не первый раз, когда официальные лица опровергают такие намерения. Еще в мае посол США в Канаде Питер Хукстра заявил, что Трамп "больше не говорит" об аннексии, хотя позже экс-президент США все же публиковал в соцсетях заявления на эту тему.
Карни также отметил, что, несмотря на исторически тесные отношения между Канадой и США, сейчас страна активно развивает партнерства с Великобританией, Францией и Австралией, в частности - в оборонной сфере. Например, в сотрудничестве с Австралией Канада работает над новыми радиолокационными системами для защиты арктических территорий.
В то же время глава правительства признал, что именно давление со стороны Трампа заставило Канаду активнее инвестировать в оборонный сектор.
"Мы в НАТО, и Трамп сосредоточен на том, чтобы все союзники, включая Канаду, делали свой вклад. И, думаю, сейчас мы его делаем", - добавил премьер.
Напомним, 17 июня правительство Канады усилило свое давление на Россию. Так, Канада приняла новый пакет санкций против российских граждан, компаний и судов, помогающих Кремлю обходить нефтяные ограничения.
В тот же день премьер Канады анонсировал новую военную помощь Украине: дроны, вертолеты, боеприпасы на сумму более 2 млрд долларов. Часть этих средств будет направлена на внутреннее оборонное производство Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.