Трамп відмовився від амбіцій щодо Канади, - Карні

В США більше не розглядається варіант приєднання Канади до США як 51-й штат.

Про це прем’єр-міністр Канади Марк Карні повідомив в інтерв’ю відомій журналістці Крістіані Аманпур, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

На пряме запитання журналістки щодо намірів президента США Дональда Трампа анексувати Канаду, Карні відповів коротко й чітко: "Ні, не хоче".

За його словами, Трамп "захоплюється Канадою" і, можливо, колись справді мав подібні ідеї, але наразі питання анексії не стоїть на порядку денному.

До речі, це вже не вперше, коли офіційні особи спростовують такі наміри. Ще в травні посол США в Канаді Пітер Хукстра заявив, що Трамп "більше не говорить" про анексію, хоча пізніше експрезидент США все ж публікував у соцмережах заяви на цю тему.

Карні також зазначив, що, попри історично тісні відносини між Канадою та США, нині країна активно розвиває партнерства з Великою Британією, Францією та Австралією, зокрема - в оборонній сфері. Наприклад, у співпраці з Австралією Канада працює над новими радіолокаційними системами для захисту арктичних територій.

Водночас глава уряду визнав, що саме тиск з боку Трампа змусив Канаду активніше інвестувати в оборонний сектор.

"Ми в НАТО, і Трамп зосереджений на тому, щоб усі союзники, включаючи Канаду, робили свій внесок. І, гадаю, зараз ми його робимо", - додав прем’єр.