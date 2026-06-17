Трамп "открыл" Ормуз, но есть три причины, почему этого не произошло, - BBC

Президент США объявил о «немедленном открытии» стратегического водного пути в воскресенье. Однако цифры свидетельствуют об обратном. Анализ данных MarineTraffic показывает: через пролив прошли лишь семь судов.

В Персидском заливе сейчас находятся более 250 танкеров и 330 грузовых судов. Около 75% нефтяных танкеров стоят на месте. Они скопились вблизи терминалов Саудовской Аравии, Ирака и ОАЭ.

Эксперты выделяют три критических препятствия для возобновления судоходства.

Безопасность и защита

Капитаны не спешат рисковать. Тегеран заблокировал пролив в конце февраля после ударов Израиля и США. С тех пор иранские силы открывали огонь по каждому кораблю, который пытался пройти без разрешения.

"Учитывая нынешнее положение дел, чтобы пройти через Ормузский пролив, потребовался бы чрезвычайно смелый капитан", - заявил Мартин Келли из компании EOS Risk Group.

Ситуацию осложняет путаница с американской блокадой. Трамп сначала объявил о её снятии, но затем заявил, что она будет действовать до официального подписания соглашения. Военные корабли США до сих пор находятся на своих позициях. Судовладельцы ждут пятницы, надеясь на стабильность.

Угроза минирования

Иран заминировал значительные участки пролива и официально пригрозил использовать плавучие мины в случае нападения на его побережье. Теперь эти объекты стали головной болью для международного сообщества.

Процесс очистки будет чрезвычайно медленным. По оценкам специалистов, разминирование может длиться от 30 дней до полугода.

Великобритания и Франция уже направили свои военные корабли для оказания помощи в операции. Британское судно RFA Lyme Bay, оснащенное системами поиска мин, уже заметили вблизи Кипра. Тральщикам придется двигаться со скоростью всего 4–6 километров в час, чтобы обследовать дно.

Плата за проход и сборы

Ормузский пролив всегда был свободным естественным путем. Однако Иран хочет изменить правила игры. Тегеран создал "Управление Персидского залива" и планирует выдавать разрешения на проход.

Иранское агентство Fars сообщает о возможном введении «платы за услуги». США и их союзники категорически отвергают эти претензии. Трамп настаивает на бесплатном проходе.

"Кто это обеспечит? Как это будет обеспечено? Как будут взиматься сборы? Что думают по этому поводу другие страны Персидского залива?", - задает вопросы аналитик Навин Дас.

Эксперты резюмируют: политическое соглашение может быстро открыть пролив, но коммерческое судоходство будет возвращаться к норме постепенно. Риски слишком высоки, а страховщики не хотят брать на себя ответственность за потенциальные потери.