Трамп открыт ко встрече с Ким Чен Ыном в рамках турне по Азии

Отметим, Трамп отправился в турне по азиатским странам, в рамках которого посетит Малайзию, Японию и Южную Корею.

Ожидается, что президент США встретится с китайским лидером Си Цзиньпинем в последний день своей поездки. Американская сторона надеется на то, что удастся заключить сделку и положить конец торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира.

На борту Air Force One Трамп отметил, что ждет "очень хорошую встречу" с Си Цзиньпином. И что она позволит избежать введения 100% пошлин на китайские товары с 1 ноября.

Кроме того, президент подлил масла в огонь слухов о том, что, находясь на Корейском полуострове, он может встретиться с Ким Чен Ыном впервые с 2019 года.

"Я бы с удовольствием. Если хотите, я открыт для этого. У меня с ним были прекрасные отношения", - заявил в своем стиле Дональд Трамп.

Для чего раньше встречались Трамп и Ким Чен Ын

Отметим, они трижды встречались в течение первого срока Трампа. Те саммиты проводились с целью добиться отказа КНДР от ядерного оружия в обмен на отмену санкций. Однако попытки денуклеаризации Корейского полуострова тогда провалились.

Ким Чен Ын недавно сказал, что не против новой встречи, если Вашингтон перестанет требовать от Пхеньяна отказаться от ядерного оружия.