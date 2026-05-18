Война в Украине

Трамп отложил запланированные на завтра удары по Ирану и назвал причину

22:46 18.05.2026 Пн
2 мин
Президент США подчеркнул, что будет держать войска в готовности
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что отложил запланированный на завтра удар по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в его соцсети Truth Social.

По его словам, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и президент ОАЭ Мохаммед бин Зайед считают, что стороны могут заключить соглашение, приемлемое для США и стран Ближнего Востока.

Американский лидер отметил, что по этой причине они попросили США отложить военную операцию. Трамп добавил, что это соглашение, возможно, будет предусматривать отказ Ирана от ядерного оружия.

В то же время американский президент отметил, что дал указание держать войска США в готовности к "полномасштабному наступлению" на Иран, если приемлемое соглашение не будет достигнуто.

Переговоры между США и Ираном

Напомним, переговоры между США и Ираном при посредничестве третьих сторон продолжаются уже более месяца, однако сторонам до сих пор не удалось достичь договоренностей ни о прекращении войны, ни о новой ядерной сделке.

Как сообщает CNN, в Израиле обеспокоены возможностью того, что президент США может заключить с Тегераном компромиссное соглашение без решения ключевых вопросов безопасности, которые и стали причиной конфликта.

По информации CNN, внутри администрации Трампа также существуют разногласия: часть чиновников, в частности представители Пентагона, поддерживают более жесткую линию в отношении Ирана, тогда как другие выступают за продолжение дипломатических переговоров.

Позже Трамп в интервью Axios заявил, что "время для Ирана подходит к концу", и пригрозил последствиями в случае отказа Тегерана от "более выгодной сделки". В то же время американский президент добавил, что сейчас ожидает обновленное предложение от иранской стороны.

Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиОбъединенные Арабские ЭмиратыИранСаудовская АравияКатарДональд Трамп