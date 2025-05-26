Трамп отложил пошлины против ЕС: цены на нефть пошли вверх

Цены на нефть растут вторую сессию подряд. Это случилось после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что продлит паузу против более серьезных ответных пошлин против ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание пишет, что цена на нефть марки Brent поднялась до уровня около 65 долларов за баррель, а на West Texas Intermediate опустилась ниже 62 долларов.

Фото: график цен не нефть Brent и West Texas Intermediate (скриншот с сайте Bloomberg)

В частности, в пятницу Трамп пригрозил уже в июне ввести более высокую пошлину против ЕС в размере 50%. Однако после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президент США дал блоку срок до 9 июля, чтобы заключить торговое соглашение с Америкой.

"Сегодня я получил звонок от Урсулы фон дер Ляйен, президента Европейской комиссии, с просьбой об отсрочке крайнего срока - 1 июня - по 50% тарифа на торговлю с Европейским Союзом. Я согласился на отсрочку - до 9 июля 2025 года - и для меня было честью это сделать. Президент комиссии сообщила, что переговоры начнутся оперативно", - написал он в соцсетях.

Bloomberg поясняет, что нефть имеет тенденцию к снижению с середины января, поскольку последствия масштабных пошлин Трампа и ответных мер сказываются на перспективах спроса. Кроме тот, планы ОПЕК+ по увеличению простаивающего производства усилили это, и группа должна встретиться в воскресенье, чтобы принять решение о политике поставок на июль.

"Хоть продление срока действия тарифов для ЕС оказало некоторую немедленную поддержку рынку, все внимание на этой неделе, вероятно, будет приковано к политике добычи ОПЕК+. Мы считаем, что группа пойдет на еще одно значительное увеличение поставок, оставив рынок хорошо обеспеченным во второй половине года", - сказал Уоррен Паттерсон, глава стратегии сырьевых товаров ING Groep NV.