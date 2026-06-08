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Трамп открестился от предвыборного обещания не втягивать США в зарубежные войны

17:08 08.06.2026 Пн
2 мин
Как президент США оправдывает конфликт с Ираном?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что обещаний полностью избегать зарубежных конфликтов никогда не было, а предвыборные заявления касались лишь несогласия с бесконечными войнами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Трампа телеканалу NBC.

Во время президентской кампании 2024 года он неоднократно заявлял о намерении не втягивать страну в новые вооруженные противостояния. В частности, в своей победной речи после объявления результатов выборов он отмечал, что планирует не начинать, а останавливать войны.

"Я не гарантировал, что не будет войны. Зачем бы мне тогда было создавать самые мощные вооруженные силы в мире?", - заявил теперь Трамп.

При этом американский лидер отрицает, что нарушил слово, данное избирателям во время своей кампании. По его словам, развитие оборонного сектора как раз и указывает на готовность государства к военным действиям.

"Поэтому когда вы говорите, что я обещал, - я ничего не обещал. Мне не нравятся эти бесконечные войны. Это не бесконечная война. Мы занимаемся этим три месяца", - подчеркнул он.

Трамп начал войну против Ирана без согласования с Конгрессом США. Поэтому он сейчас сталкивается с растущим давлением и требованиями остановить финансово обременительный конфликт.

Напомним, недавно Трамп заявил, что, по его мнению, уже на этой неделе может быть достигнуто соглашение с Ираном о продлении перемирия и возобновлении работы Ормузского пролива.

Президент США также предположил, что потенциальная мирная договоренность с Ираном может оказаться "даже лучше военной победы".

Ранее Палата представителей США приняла резолюцию, которая выступает против войны с Ираном. Впервые четверо республиканцев поддержали демократов в голосовании, фактически публично выступив против позиции Трампа.

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