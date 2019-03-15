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Трамп ветував рішення Конгресу про блокування режиму НС

Новини » Політика    15.03.2019 - 23:57
Трамп ветував рішення Конгресу про блокування режиму НС
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп вперше застосував вето щодо рішення Конгресу

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наклав вето на рішення Конгресу про блокування режиму надзвичайної ситуації (НС), з допомогою якого він планує отримати кошти на будівництво стіни з Мексикою. Про це повідомляє Reuters.

Як уточнює агентство, Трамп вперше використовував вето щодо рішення Конгресу за час перебування на посаді президента.

Перед тим, як накласти вето, президент США написав про "жахливу надзвичайну ситуацію", що склалася в країні, а генпрокурор США Вільям Бар назвав дії Трампа законними.

"Я хотів би подякувати всім великим сенаторам-республіканцям, які хоробро проголосували за міцну прикордонну безпеку і стіну. Це допоможе зупинити злочинність, торгівлю людьми і наркотиками в нашій країні", - написав Трамп у Twitter.

Зазначається, що тепер Палаті представників США, в якій більшість становлять демократи, доведеться знову розглянути резолюцію про скасування режиму НС 26 березня.

Нагадаємо, в лютому президент США Дональд Трамп заявив, що має намір підписати документ про запровадження в США надзвичайного стану у зв'язку з ситуацією на кордоні з Мексикою, а також про те, що готовий застосувати право вето у разі, якщо Конгрес не схвалить його ініціативу.

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