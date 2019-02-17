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Трамп може застосувати вето, якщо Конгрес не схвалить введення режиму НС

Новини » Політика    17.02.2019 - 23:16
Трамп може застосувати вето, якщо Конгрес не схвалить введення режиму НС
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп буде застосовувати всі доступні методи для досягнення мети - будівництва стіни на кордоні з Мексикою

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий використовувати право вето у випадку, якщо Конгрес не схвалить його ініціативу про введення режиму надзвичайного стану (НС) на кордоні США і Мексики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Як сказав старший радник Трампа Стівен Міллер, Трамп збирається добитися таким чином виконання одного з пунктів його передвиборної програми - будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

"Очевидно, що президент гарантовано збирається захистити свою національну декларацію (про надзвичайний стан, - ред.)", - розповів Міллер.

Відзначимо, що якщо Трамп скористається правом вето, то це відбудеться вперше в історії його президентства.

Він також зазначив, що на думку Трампа, значна частина прикордонної стіни буде готова вже до вересня 2020 року. Це за кілька місяців до нових президентських виборів в США. Однак для будівництва стіни необхідний режим НС.

Нагадаємо, юридичний комітет Палати представників Конгресу США заявив про початок розслідування законності введення режиму надзвичайного стану в країні президентом Дональдом Трампом.

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