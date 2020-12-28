Трамп повернеться до Вашингтона у день затвердження перемоги Байдена

Президент США Дональд Трамп повідомив, що приїде до Вашингтона в день затвердження перемоги демократа Джо Байдена на виборах глави держави. Це відбудеться 6 січня.

Про це він написав у своєму Twitter.

Поки ще чинний глава Білого дому проведе новорічні свята у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.

"Побачимося у Вашингтоні, округ Колумбія, 6 січня. Не пропустіть", - повідомив Трамп.

Він також додав, що подробиці з цього приводу будуть пізніше.

14 грудня колегія вибірників затвердила результати голосування на виборах президента США, згідно з якими Джо Байден стане новим президентом США.

РБК-Україна писало, що Трамп не планує публічно визнавати поразку на виборах.

Також повідомлялося, що радник чинного президента Дональда Трампа Стівен Міллер заявив, що у спірних штатах проводиться альтернативне голосування вибірників, результати якого направлять в Конгрес.