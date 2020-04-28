США розслідують дії Китаю після першого спалаху коронавірусу

Фото: Дональд Трамп (flickr.com)

Трамп заявив, що Пекін міг зупинити пандемію на місці

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США проводить своє розслідування стосовно дій КНР після першого спалаху коронавірусу. Про це повідомляє DW.

Про це Трамп заявив на прес-конференції у Білому дому. За його словами Пекін міг зупинити пандемію на місці та запобігти подальшого розповсюдження коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, кількість заражених коронавірусом у Сполучених Штатах від початку виявлення першого випадку станом на 2:00 у вівторок, 28 квітня, перевищило один мільйон людей. Одужали від початку епідемії 137 тис. 720 осіб.

Також президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і його французький колега Еммануель Макрон погодилися, що необхідно реформувати Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що припиняє фінансування ВООЗ, оскільки організація не впоралася зі своїм основним обов'язком і повинна нести відповідальність. За його словами, ВООЗ втратила величезну кількість часу, а також прикривала спалах коронавірусу в Китаї.